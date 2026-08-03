UFFICIALE- Napoli, arriva un nuovo acquisto: è un classe 2008!

Mattia Esposito è ufficialmente un giocatore del Napoli. L’attaccante classe 2008 passa dal Sorrento a titolo definitivo, portando con sé 27 presenze e un gol nelle ultime due stagioni in Serie C.

Esposito al Napoli: il trasferimento ufficiale dal Sorrento

La SSC Napoli ha concluso l’operazione di mercato per il giovane attaccante campano. Il comunicato ufficiale del Sorrento Calcio 1945 ha confermato il trasferimento a titolo definitivo dei diritti sportivi di Esposito alla società partenopea. L’arrivo a Sorrento a soli 14 anni ha rappresentato il primo step della carriera del talento azzurro, che ha esordito tra i professionisti proprio con la maglia rossonera.

Il club campano ha salutato il proprio gioiello con parole di stima. “Affidato il nostro gioiello in ottime mani”, ha dichiarato il Sorrento attraverso il comunicato ufficiale. L’operazione segna un importante passaggio nella crescita del giovane calciatore, che ora avrà l’opportunità di sviluppare le proprie qualità all’interno della struttura giovanile del Napoli.

Mattia Esposito, talento classe 2008 del Sorrento

Chi è Mattia Esposito: il nuovo talento azzurro

L’attaccante possiede grande tecnica e visione di gioco, unite a notevoli capacità di strappo. Si tratta di un investimento di prospettiva per il club partenopeo, che intende valorizzare il potenziale del giovane talento campano. L’escalation importante registrata al Sorrento negli ultimi anni ha attirato l’attenzione della società azzurra, decisa a proseguire il percorso di formazione del classe 2008.

Il presidente del Sorrento, l’avvocato Giuseppe Cappiello, ha sottolineato come questa operazione incarna la mission del club rossonero: “Noi dobbiamo formare i giovani in casa sin dalla tenera età e far sì che si confrontino il più presto possibile con il calcio dei grandi. Siamo felici di aver contribuito a realizzare il suo sogno di approdare nel Napoli”. Esposito rappresenta il modello perfetto di questo progetto, passato dalle giovanili sorrentine al professionismo e ora pronto per la Serie A.

Il Napoli prosegue così la sua strategia di rafforzamento della base giovane. Con l’arrivo di Esposito, gli azzurri continuano a investire su talenti in forte ascesa, pronti a integrarsi nel progetto tecnico della società partenopea nel corso del tempo.