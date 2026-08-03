Caso Lindstrom, Napoli furioso: durissimo comunicato contro lo Schalke

Lindstrom non va allo Schalke, il Napoli contrattacca: gli azzurri hanno risposto alle accuse tedesche con una nota ufficiale che ricostruisce la trattativa minuto per minuto, minacciando azioni legali.

Lindstrom: il Napoli smonta le accuse dello Schalke

Il club partenopeo ha deciso di non restare in silenzio di fronte alle dichiarazioni della squadra tedesca. Attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale, la società ha ricostruito cronologicamente gli eventi che hanno portato al collasso della trattativa, demolendo punto per punto le accuse di “accordi non rispettati” e “promesse non mantenute” diffuse dalla stampa tedesca, in particolare dal giornale Bild. Il Napoli non accetta di essere additato come responsabile e si riserva ogni azione legale per tutelare la propria immagine.

Secondo la ricostruzione del club, ieri si era svolto uno scambio di corrispondenza sulle condizioni generali del contratto, senza mai mettere in discussione i termini economici. Alle 13:00 di mercoledì, lo Schalke ha comunicato che alcune clausole non erano accettabili, adducendo come motivazione l’infortunio di due calciatori occorso nel fine settimana che avrebbe modificato le esigenze tecniche. Una comunicazione che ha cambiato tutto.

La risposta del Napoli: disponibilità e tempistiche precise

Il Napoli ha risposto alle 13:22, dichiarando disponibilità ad accettare la versione del contratto proposta dallo Schalke. Le modifiche richieste erano definite “di dettaglio” rispetto alla struttura complessiva dell’affare. Eppure, alle 17:32 dello stesso giorno, il club tedesco ha confermato di non essere più interessato, adducendo mutate priorità nell’allestimento della rosa. Cinque ore: il tempo che lo Schalke ha impiegato per cambiare completamente strategia.

Qual è il vero motivo del dietrofront? Il Napoli lo ha già identificato. La nota ufficiale parla di “evidente dimostrazione delle effettive motivazioni sottese al mancato perfezionamento dell’operazione“, suggerendo che le ragioni addotte pubblicamente dai tedeschi non corrispondono alla realtà. Lo Schalke ha semplicemente deciso di non procedere, inventandosi giustificazioni che non reggono alla cronologia dei fatti. Il club campano non intende farsi accusare ingiustamente e ha già avvertito che ricorrerà alle competenti autorità per difendere i propri diritti.

La situazione con Lindstrom rimane in sospeso. Il calciatore tornerà a disposizione del Napoli, che ora dovrà valutare se mantenerlo in rosa o cercare altre soluzioni di mercato nel calciomercato di questa sessione estiva. Le tensioni con lo Schalke chiudono definitivamente uno scenario che sembrava vicino alla conclusione.