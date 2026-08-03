Addio Lukaku, la trattativa è concreta: svelata la posizione del Napoli

Romelu Lukaku nel mirino dell’Atlanta United in questa sessione di calciomercato estivo: secondo la Gazzetta dello Sport, il club americano lavora sottotraccia per il centravanti belga.

Lukaku e l’offerta americana: Napoli chiede più di 10 milioni

La Major League Soccer torna a bussare alla porta del Napoli per il bomber belga. Come rivela la Gazzetta dello Sport, l’Atlanta United sta sondando concretamente il terreno con l’entourage di Lukaku per comprendere se esiste margine di trattativa. Il giocatore ha deciso di ascoltare la proposta, segnale che l’operazione non è completamente da scartare a priori. Tuttavia, il club partenopeo rimane in attesa di un’offerta formale seria da parte degli americani, mentre nel frattempo Lukaku è atteso ad Abruzzo per riprendere gli allenamenti con il gruppo.

Il nodo centrale della trattativa ruota intorno alle cifre. De Laurentiis non scende sotto i 10 milioni di euro per il cartellino: una soglia minima per evitare di registrare una minusvalenza sui conti. L’Atlanta United studia formule alternative, giocando con i bonus e gli incentivi, per avvicinare la richiesta napoletana senza sborsare subito l’intera cifra in un’unica soluzione.

Napoli, Lukaku e il mercato estivo: quando arriva l’offerta ufficiale

Lo scenario è ancora fluido. Il centravanti belga ha attirato l’attenzione della lega americana forte delle prestazioni offerte nel recente Mondiale, dove ha dimostrato di mantenere un livello tecnico elevato nonostante gli infortuni che hanno caratterizzato la sua stagione in Italia. La decisione di Lukaku di non chiudere immediatamente la porta agli Stati Uniti lascia aperta una finestra di possibilità per il club di Atlanta.

Nel breve termine, tutto dipenderà dall’offerta concreta che arriverà dal fronte americano e dalla reale volontà del Napoli di cederlo. Se l’Atlanta United presenterà una proposta strutturata superiore ai 10 milioni richiesti da De Laurentiis, con una formula accettabile per entrambi i club, la cessione di Lukaku potrebbe concretizzarsi prima della fine del calciomercato estivo. In caso contrario, il belga rimarrà tra i ranghi azzurri per la prossima stagione.