Allegri e il suo staff si presentato a Castel di Sangro: battuta sullo Scudetto!

Massimiliano Allegri e il suo staff si sono stati presentati a Castel di Sangro davanti ai tifosi azzurri. L’allenatore ha sottolineato il lavoro svolto finora, mentre Marco Landucci non ha nascosto le ambizioni: vincere lo scudetto con il Napoli.

Allegri a Castel di Sangro: “Stiamo lavorando bene”

L’evento di presentazione dello staff tecnico si è tenuto in piazza a Castel di Sangro, con grande partecipazione del pubblico partenopeo. I collaboratori di Allegri hanno salutato i tifosi e illustrato brevemente i loro ruoli all’interno della struttura tecnica del club. L’atmosfera è stata caratterizzata da entusiasmo e fiducia nei confronti del progetto appena avviato.

Allegri ha aperto gli interventi con parole di soddisfazione: “Fa piacere essere qui, stiamo lavorando bene. Grazie ai tifosi che ci accompagnano nelle giornate di allenamenti. Siamo contenti di tutto questo sostegno”. Il tecnico ha rimarcato l’importanza del supporto della piazza nel percorso che il Napoli si appresta a intraprendere in questa stagione.

Landucci e l’obiettivo Scudetto: ambizioni dichiarate

Marco Landucci, vice allenatore di Allegri, si è dimostrato particolarmente ottimista sulle prospettive del club. “Cosa faccio? Chiacchiero parecchio”, ha detto scherzosamente il collaboratore, aggiungendo poi: “Spero che il mister non venga mai espulso, è meglio se c’è lui. Mi piacerebbe moltissimo vincere loSscudetto qui”. Una dichiarazione che non lascia dubbi sulle ambizioni concrete del gruppo per il prossimo campionato.

Napoli, le parole degli altri membri dello staff di Allegri

Lo staff non si limita solo alla componente tattica. Francesco Magnanelli, responsabile dell’area tecnica, ha sottolineato il valore del lavoro collettivo: “Il mio è un lavoro di gruppo. Ognuno ha le sue responsabilità. Cerchiamo di aiutare tutti i ragazzi, la nostra forza è il gruppo”. Anche i preparatori atletici, guidati da Simone Folletti, hanno ribadito l’impegno nel supportare le richieste di Allegri per una preparazione ottimale della stagione.

Elvis Abbruscato, collaboratore tecnico che già collaborava con Conte, ha condiviso un aneddoto personale sulla propria storia: “Devo il mio nome a Elvis Presley, ma non canto“. Giuseppe Maiori, match analyst, ha invece espresso fiducia nel proprio contributo: “Io ho avuto già la possibilità di allenare col mister. Spero sia di buon auspicio anche qui”. Enrico Serra, preparatore atletico, ha sottolineato la soddisfazione nel passaggio dalla squadra giovanile alla prima squadra.

La presentazione dello staff a Castel di Sangro rappresenta il consolidamento del progetto di Allegri al Napoli. Con dichiarazioni così esplicite sullo Scudetto e un gruppo di lavoro coeso e convinto, gli azzurri iniziano la stagione con una chiara visione degli obiettivi da raggiungere. Il percorso è appena iniziato, ma le basi per competere al massimo livello sembrano già consolidate.