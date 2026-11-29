Fernando Llorente non ha dubbi su Massimiliano Allegri: l’ex attaccante spagnolo, intervenuto a Sky Sport in occasione delle finals del World Padel Tour di Dubai, ha espresso un giudizio netto sull’allenatore del Napoli, definendolo la scelta giusta per guidare il club partenopeo.

È l’uomo giusto per il Napoli, è uno dei migliori nella gestione della squadra. Gli piace parlare e scherzare: non tutti sono così. Secondo me è l’uomo giusto, può cambiare la squadra. Ha bisogno di qualche rinforzo a gennaio.

Così Llorente, che ha indossato la maglia del Napoli nel corso della sua carriera italiana, ha tracciato un profilo del tecnico livornese, sottolineando in particolare le doti umane e relazionali come elemento distintivo rispetto ad altri allenatori.

Cosa ha detto Llorente su Fabregas e sull’Italia?

Nella stessa intervista, l’ex attaccante ha parlato anche di Cesc Fabregas e del suo lavoro al Como, ricordando i trascorsi comuni in nazionale spagnola.

Lo conosco sin da giovane. Era il più giovane della Nazionale, un ragazzo eccezionale. Aveva qualcosa di speciale, si vedeva che sarebbe stato allenatore. Un ragazzo molto intelligente, la carriera che ha fatto è stata pazzesca. Lo ha aiutato anche andare in Inghilterra, non mi sorprende il lavoro che sta facendo a Como e ha avuto allenatori fortissimi. In Champions hanno fatto cose incredibili.

Llorente ha poi ripercorso i propri anni in Italia, a partire dall’esperienza alla Juventus con Antonio Conte: «È stato un sogno giocare nella Juventus, non avevo mai vinto titoli di club. Vivere quel momento è stato pazzesco», ha raccontato, aggiungendo che adattarsi al lavoro fisico richiesto dal calcio italiano fu inizialmente difficile ma alla lunga determinante per la sua crescita. Infine, interpellato sul tema della punta fisica — argomento di attualità anche per il commissario tecnico Spalletti — Llorente ha sottolineato il valore di un attaccante capace di tenere palla e far salire la squadra, definendolo un profilo «perfetto» nell’era del pressing intenso.