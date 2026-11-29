Oggi il Napoli pensa a lui, sta facendo dei ragionamenti, ha avuto dei contatti, ha preso informazioni sul prezzo e lo considera uno dei nomi sotto osservazione.

Il Napoli ha avviato i primi contatti per André Luiz, centrocampista brasiliano classe 2006 del Corinthians. La notizia, circolata nei giorni scorsi in Brasile, è stata confermata dal giornalista Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube.

Romano descrive il giocatore come «un giocatore di gamba, di grande energia, un box to box» e chiarisce lo stato della situazione:

Posso confermare che André, centrocampista classe 2006 del Corinthians, è un nome sulla lista del Napoli. Oggi il Napoli pensa a lui, sta facendo dei ragionamenti, ha avuto dei contatti, ha preso informazioni sul prezzo e lo considera uno dei nomi sotto osservazione.

Secondo Romano, il club azzurro sta valutando il profilo senza che ci sia ancora nulla di definito: «Da qui a dire che il Napoli prenderà André ce ne passa, però il club sta valutando il ragazzo».

Quanto era vicino André Luiz al Milan?

Prima che il Napoli si facesse avanti, André Luiz era stato a un passo dal Milan. Romano ricostruisce la vicenda:

André è stato veramente a un passo dal diventare un giocatore del Milan già lo scorso marzo, l’operazione era chiusa praticamente al 95%, ma poi il Milan ha cambiato la dirigenza e ha fatto altre scelte.

Sul centrocampista brasiliano non c’è solo l’interesse del Napoli: anche alcune squadre turche avrebbero manifestato attenzione, sebbene il giocatore punti a una destinazione europea. André Luiz è stato convocato da Carlo Ancelotti in Nazionale maggiore brasiliana per le amichevoli di novembre contro Singapore e Giappone, scendendo in campo da titolare in quest’ultima.