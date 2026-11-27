Il presidente Aurelio De Laurentiis e la SSC Napoli hanno espresso cordoglio per la morte di Jorge Juary, attaccante brasiliano scomparso a 63 anni. Il comunicato del club azzurro lo ricorda come protagonista del campionato italiano negli anni ’80 e artefice della vittoria della Coppa dei Campioni 1986/87 con il Porto.
In carriera Juary ha indossato, tra le altre, le maglie di Inter e Avellino. Il legame con il Napoli risale alla stagione 2007/2008, quando allenò la formazione Berretti del club.
Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Jorge Juary, indimenticabile attaccante brasiliano, protagonista del campionato italiano negli anni ’80 e artefice della vittoria della Coppa dei Campioni ’86/’87 con il Porto.
Comunicato SSC Napoli
Nel 2007/2008 ha allenato la formazione Berretti del Napoli. Alla famiglia di Jorge le più sincera vicinanza da parte del club azzurro.