Secondo Matteo Moretto e Fabrizio Romano, l'attaccante del Manchester United è un profilo concreto da tenere d'occhio per i club italiani.

Il nome di Joshua Zirkzee torna a circolare con insistenza in Serie A in vista della sessione di mercato di gennaio. Secondo Matteo Moretto e Fabrizio Romano, l’attaccante del Manchester United è un profilo concreto da tenere d’occhio per i club italiani.

I due giornalisti hanno delineato la situazione del giocatore olandese, sottolineando come la sua posizione al Manchester United resti marginale nonostante i numerosi cambi in panchina avvenuti nel corso della sua permanenza in Inghilterra.

Zirkzee in Italia non è assolutamente da escludere in vista di gennaio, è un calciatore che ormai da tanto tempo torna di moda e può tornarci tra qualche mese. Zirkzee è un po’ diviso perché da una parte lotta per una maglia che sognava, dall’altra parte c’è la realtà che non è mai stato titolare nonostante i tanti allenatori cambiati. Lui ha voglia di giocare e per questo motivo che l’Italia a gennaio potrebbe essere l’incastro giusto.

Così Moretto e Romano, che hanno anche ricordato come in estate fosse tutto fatto con la Fiorentina, salvo poi un passo indietro del giocatore nell’attesa di un inserimento della Juventus nelle ultime ore di quella finestra di mercato.

Perché Napoli e Juventus sono le situazioni da seguire

Stando alle indicazioni dei due giornalisti, i rapporti tra Kia Joorabchian, agente di Zirkzee, e Giovanni Manna — direttore sportivo del Napoli — sono definiti eccellenti. Altrettanto buoni sarebbero quelli con Massara. Romano e Moretto hanno indicato Napoli e Juventus come «due situazioni da tenere sotto osservazione», senza però parlare di trattative avviate o offerte formali.