Il centravanti di 190 cm aveva già realizzato 8 gol in 5 presenze con la Primavera blucerchiata. L'interesse dei club di Serie A è stato riportato da Nicolò Schira.

Lorenzo Mezzotero sta diventando uno dei nomi più caldi della Serie B. L’attaccante classe 2008 della Sampdoria ha segnato 4 gol nelle ultime 4 partite in campionato, con una doppietta decisiva contro il Padova che ha regalato ai blucerchiati un 2-1 esterno importantissimo.

Prima di imporsi tra i professionisti, Mezzotero aveva già lasciato il segno con la Primavera della Sampdoria: 8 reti in sole 5 presenze con i pari età in questa stagione. In Serie B conta ora 4 gol in 6 apparizioni, numeri che per un 2008 al debutto nel calcio dei grandi rappresentano un rendimento fuori dall’ordinario.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il profilo del giovane centravanti — 190 cm di statura — avrebbe attirato l’attenzione di diversi club di Serie A. Tra le società che lo starebbero seguendo ci sarebbero anche Inter, Juventus, Como e Napoli.