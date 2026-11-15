Per De Bruyne sono “mal di pancia”… e un futuro sempre più lontano da Napoli.
Nel giorno di Belgio-Italia, il ‘Corriere della Sera’ aggiorna i tifosi azzurri sull’evolversi della situazione KDB, parlando ampiamente di ‘malumori’ chiaramente non dovuti alla Nazionale.
Rapporti non eccezionali con Allegri così come con Conte lo scorso anno, con De Laurentiis che avrebbe deciso di non attivare l’opzione per il rinnovo di contratto del belga (in scadenza nel 2027): si può leggere questo tra le pagine del quotidiano, che titola in maniera anche tanto eloquente “I mal di pancia di De Bruyne”.
In questo scenario, il PSV di fa dunque avanti per gennaio, con l’ipotesi addio ormai quasi del tutto certa, in estate se non in inverno.