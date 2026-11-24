Stasera all’Etihad, sulla panchina del Manchester City, c’è un napoletano che a Napoli non ha mai giocato.
Si chiama Roberto Vitiello, è di Torre del Greco, classe 1983, ed è il vice di Enzo Maresca. Il suo percorso è un romanzo di provincia italiana.
DA CALCIATORE
Cresce in una famiglia dove si è sempre masticato calcio, con padre e zio calciatori;
1994-1997: scuola calcio Rinascita di Torre del Greco, una delle più forti del territorio negli anni Novanta;
1997-2002: a 14 anni il Parma dei miracoli lo ingaggia;
2002-2003: l’esordio tra i professionisti a Cesena
2003-2006: a Vicenza è il giovane difensore a cui Stefan Schwoch, re della B e idolo azzurro, lascia in eredità la fascia, riconoscendone carisma e potenzialità;
2006-2010: a Rimini, quattro stagioni tra play-off sfiorati e la retrocessione in C1;
2010-2014: a Siena vive la promozione in Serie A con Antonio Conte, l’allenatore dello scudetto del Napoli;
2014-2017: a Palermo arriva ancora da calciatore, vince la B e diventa capitano. Nello spogliatoio c’è anche Enzo Maresca ed è lì che nasce un rapporto di stima e amicizia che lo porterà fino al City;
2017-2018: Ternana
2018-2020: chiude con la Juve Stabia, di cui è capitano e con cui vince la Serie C
DA ALLENATORE
Nel 2020 appende gli scarpini al chiodo e la carriera cambia.
2020: primo incarico nello staff di Iachini alla Fiorentina
2021: Maresca lo chiama come vice al Parma
2023-2024: Leicester, promozione in Premier League
2024-2026: Chelsea, con Conference League e Mondiale per Club
2026: Manchester City
Una carriera costruita con tanti sacrifici e tanta pazienza. Un figlio di Napoli di cui essere orgogliosi, capace di riconvertirsi – dote non scontata – per scrivere nuove avventure sempre con la stessa passione e dedizione mostrata sin da ragazzo.
Una curiosità: nelle brevi parentesi di stop, quando torna in Italia, porta i suoi due bambini alla Scuola Calcio Azzurri di Stefano Cirillo, per dargli continuità di allenamento.
Quando il calcio è scritto nel DNA di famiglia.
roberto vitiello sarà al fianco di enzo maresca: è il suo vice al city!