Si chiama Roberto Vitiello, è di Torre del Greco, classe 1983, ed è il vice di Enzo Maresca. Il suo percorso è un romanzo di provincia italiana.

Stasera all’Etihad, sulla panchina del Manchester City, c’è un napoletano che a Napoli non ha mai giocato.

Si chiama Roberto Vitiello, è di Torre del Greco, classe 1983, ed è il vice di Enzo Maresca. Il suo percorso è un romanzo di provincia italiana.

DA CALCIATORE

Cresce in una famiglia dove si è sempre masticato calcio, con padre e zio calciatori;

1994-1997: scuola calcio Rinascita di Torre del Greco, una delle più forti del territorio negli anni Novanta;

1997-2002: a 14 anni il Parma dei miracoli lo ingaggia;

2002-2003: l’esordio tra i professionisti a Cesena

2003-2006: a Vicenza è il giovane difensore a cui Stefan Schwoch, re della B e idolo azzurro, lascia in eredità la fascia, riconoscendone carisma e potenzialità;

2006-2010: a Rimini, quattro stagioni tra play-off sfiorati e la retrocessione in C1;

2010-2014: a Siena vive la promozione in Serie A con Antonio Conte, l’allenatore dello scudetto del Napoli;

2014-2017: a Palermo arriva ancora da calciatore, vince la B e diventa capitano. Nello spogliatoio c’è anche Enzo Maresca ed è lì che nasce un rapporto di stima e amicizia che lo porterà fino al City;

2017-2018: Ternana

2018-2020: chiude con la Juve Stabia, di cui è capitano e con cui vince la Serie C

DA ALLENATORE

Nel 2020 appende gli scarpini al chiodo e la carriera cambia.

2020: primo incarico nello staff di Iachini alla Fiorentina

2021: Maresca lo chiama come vice al Parma

2023-2024: Leicester, promozione in Premier League

2024-2026: Chelsea, con Conference League e Mondiale per Club

2026: Manchester City

Una carriera costruita con tanti sacrifici e tanta pazienza. Un figlio di Napoli di cui essere orgogliosi, capace di riconvertirsi – dote non scontata – per scrivere nuove avventure sempre con la stessa passione e dedizione mostrata sin da ragazzo.

Una curiosità: nelle brevi parentesi di stop, quando torna in Italia, porta i suoi due bambini alla Scuola Calcio Azzurri di Stefano Cirillo, per dargli continuità di allenamento.

Quando il calcio è scritto nel DNA di famiglia.

roberto vitiello sarà al fianco di enzo maresca: è il suo vice al city!