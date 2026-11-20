L’infortunio occorso ad Alex Meret lo terrà lontano dal campo per almeno due mesi, con la possibilità che lo stop si prolunghi fino a tre. Il portiere del Napoli chiude così con certezza il proprio 2026 in anticipo.
Secondo il Corriere dello Sport, la lunga assenza di Meret potrebbe spingere il direttore sportivo Giovanni Manna ad anticipare a gennaio un avvicendamento tra i pali che era stato pianificato per la sessione estiva. Il nome individuato è quello del brasiliano Morisco, già apprezzato dal ds azzurro.
Morisco potrebbe essere acquistato a condizioni economiche favorevoli: il suo contratto scade a dicembre 2027 e la dirigenza partenopea lo considera il profilo giusto per ringiovanire il ruolo di portiere. L’operazione, stando alla fonte, rimane però ancora in fase di valutazione.