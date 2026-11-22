Il Villarreal ha chiarito che l'operazione all'occhio di Pepe era pianificata in anticipo e non collegata all'eclissi solare osservata senza protezioni nell'estate scorsa.

Pepe, esterno del Villarreal ed ex obiettivo del Napoli, è stato sottoposto a un intervento chirurgico all’occhio. In Spagna la notizia ha generato immediato scalpore: i primi rumors circolati attribuivano l’operazione ai danni causati dall’aver osservato un’eclissi solare senza protezioni durante la scorsa estate.

Il Villarreal ha però smentito prontamente quelle voci, precisando che l’intervento era già pianificato e che le ragioni sono del tutto estranee a quanto ipotizzato nelle indiscrezioni.