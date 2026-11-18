Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli e sui profili seguiti dal direttore sportivo Giovanni Manna. Secondo il quotidiano, il club azzurro starebbe guardando con attenzione a quei giocatori che in squadre ricche di stelle come Chelsea e Manchester United non riescono a trovare continuità.

Tra i nomi citati figurano Patrick Dorgu (22 anni) e Mason Mount (27), entrambi legati ai Red Devils, oltre a Geovany Quenda (19), esterno del Chelsea. Il Corriere dello Sport li inserisce in un gruppo più ampio di talenti giovani che, pur militando in club di primo piano, faticano a ritagliarsi spazio.

C’è un esercito di ragazzi giovani e di talento che in squadre piene di grossi calibri come il Chelsea e lo United non sono riusciti a trovare spazio. E magari difficilmente lo troveranno: da Patrick Dorgu (22 anni) e Geovany Quenda (19), a Mason Mount (27).

La fonte è il Corriere dello Sport, che non specifica lo stadio delle eventuali trattative né se si tratti di un interesse concreto o di una semplice osservazione di mercato. In sintesi, tutte valutazioni preliminari in vista della sessione di gennaio.