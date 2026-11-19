Il nodo centrale è contrattuale: il contratto di Morisco scade a dicembre 2027 e i suoi agenti hanno già comunicato al Coritiba l'intenzione di non rinnovare.

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha incontrato martedì a Castel Volturno Decio Berman, uno degli agenti di Pedro Morisco, portiere classe 2004 del Coritiba. Lo riporta il Corriere dello Sport, che descrive la situazione come in evoluzione e con una concorrenza agguerrita.

Morisco, nato a Curitiba nello Stato del Paranà, compirà 23 anni il 10 gennaio. Alto un metro e novantuno, è cresciuto nel Coritiba scalando tutte le gerarchie fino a conquistare la convocazione in nazionale: il ct Carlo Ancelotti lo ha già schierato titolare in due amichevoli del Brasile tra ottobre e il ciclo degli ultimi giorni. Secondo il sito brasiliano Jovem Pan Curitiba, il Napoli sarebbe in vantaggio nella corsa al portiere rispetto ad altri club interessati, tra cui — sempre secondo le stesse fonti — Juventus e Atalanta in Italia, oltre a club spagnoli, inglesi e tedeschi. In Brasile lo seguono Flamengo, Palmeiras, Bahia e Red Bull Bragantino.

Quanto vale Morisco e perché il Coritiba rischia di perderlo a zero?

Il Coritiba punta a superare il proprio record di cessione, rappresentato da Igor Paixão, venduto nel 2022 al Feyenoord per 8 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita. Il club ha già rifiutato offerte comprese tra 7,5 e 9 milioni di euro. Il Coritiba detiene il 70% dei diritti economici di Morisco, mentre il restante 30% appartiene al Trieste Futebol Clube, club dilettantistico di Curitiba fondato da immigrati italiani nel 1937.

Il nodo centrale è contrattuale: il contratto di Morisco scade a dicembre 2027 e i suoi agenti hanno già comunicato al Coritiba l’intenzione di non rinnovare. Di conseguenza, a partire da luglio 2027 il portiere potrà firmare un pre-contratto a parametro zero con qualsiasi club. Se la cessione non avverrà entro gennaio, il Coritiba rischia concretamente di perderlo senza incassare nulla.

Il Corriere dello Sport segnala anche la situazione di Alex Meret, il cui contratto con il Napoli scade a giugno: già da gennaio il portiere friulano sarà autorizzato a legarsi ad altri club da svincolato, in assenza di rinnovo. Meret ha dichiarato la propria disponibilità a rinnovare. L’altro portiere della rosa, Vanja Milinkovic-Savic, è invece sotto contratto fino al 2029.