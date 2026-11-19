Alex Meret si è fermato di nuovo. Il portiere del Napoli, arrivato in azzurro nel 2018, ha accumulato nel corso degli anni una lunga serie di infortuni di varia natura e durata. L’ultimo è una frattura della vertebra lombare che rischia di tenerlo fuori circa un mese.

Non si tratta di un episodio isolato: dal suo arrivo a Napoli, Meret ha subito almeno otto stop significativi, escludendo i piccoli acciacchi di qualche giorno.

Quali sono stati gli infortuni di Meret al Napoli?

Il primo grave problema fisico risale all’11 luglio 2018, quando una frattura al braccio lo tenne fuori per quattro mesi e mezzo. Seguirono due fratture alla vertebra lombare: la prima il 29 agosto 2021 (22 giorni di stop), la seconda l’11 marzo 2022 (25 giorni). Nel novembre 2023 fu la volta di un infortunio al polpaccio con 13 giorni di assenza, a cui si aggiunse a fine dicembre dello stesso anno un problema alla coscia che lo fermò per 44 giorni.

Nel settembre 2024 un infortunio agli adduttori comportò 33 giorni di stop. Il più lungo dell’intera carriera napoletana arrivò il 24 ottobre 2025: una frattura al metatarso con 72 giorni di assenza. Il 10 settembre 2026 un nuovo problema agli adduttori lo tenne fuori 29 giorni, prima dell’attuale ricaduta alla vertebra lombare.