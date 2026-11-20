Chi non ripenserà a quella magica notte di Doha dopo aver visto queste scene, ha dei problemi con i sentimenti.

Rafael Cabral lo ha rifatto: TRE RIGORI PARATI in una sola partita! Il portiere ex Napoli si è reso protagonista nel corso della sfida di MLS Playoffs Cup tra i suoi Real Salt Lake e i Seattle Sunders, sconfitti in casa soprattutto per mano del portiere brasiliano.

Proprio come in quella magica finale di Supercoppa contro la Juventus, il Rafael ha neutralizzato due penalty avversari alla lotteria dei rigori, regalando la vittoria alla propria squadra: questa volta, però, Cabral ci ha aggiunto anche una parata nei 90′ regolamentari che ha fatto salire a TRE il bottino di rigori respinti.

Da Chiellini e Padoin a Joveljic e Rusnak, ipnotizzato per ben due volte da Rafael: quel matto brasiliano LO HA RIFATTO!