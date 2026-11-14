“Il Napoli non è prigioniero del bilancio, ma non può ignorare i costi possenti di KDB: un’offerta del PSV, anche non indecente, potrebbe incidere”.

Addio De Bruyne? Per ‘La Gazzetta dello Sport’ è “sempre più vicino: gennaio o giugno?”.





Così la rosea sulla questione KDB, tentato dal PSV con il Napoli che avrebbe iniziato a ragionare concretamente sul da farsi.

De Bruyne è infatti in scadenza nel 2027: nel suo contratto è presente un’opzione di rinnovo per un altro anno, ma non è detto che il Napoli possa sfruttarla questa estate.





“Il Napoli non è prigioniero del bilancio, ma non può ignorare i costi possenti di KDB: un’offerta del PSV, anche non indecente, potrebbe incidere”.