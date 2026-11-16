Beukema è costato 30 milioni di parte fissa, Giovane quasi 21 milioni tra base e bonus. I dati non comprendono la sessione estiva in corso.

Il bilancio della SSC Napoli rivela le cifre ufficiali corrisposte per i calciatori acquistati nelle scorse sessioni di mercato, esclusa quella estiva in corso.

L’operazione più onerosa riguarda Rasmus Hojlund: 6.100.660 euro per il prestito e 44.738.180 euro per il riscatto, per un totale che supera i 50 milioni. Seguono Lorenzo Lucca con 35.907.317 euro e Sam Beukema con 30.000.000 euro di parte fissa più 261.250 euro di bonus.

Noa Lang è stato acquistato per 27.000.000 euro, mentre Vanja Milinkovic-Savic è costato 21.881.253 euro. Per Alisson Santos il club ha versato 3.565.787 euro di prestito e 16.808.436 euro di riscatto.

Giovane presenta una struttura contrattuale particolare: 2.066.737 euro di parte fissa a cui si aggiungono 18.600.632 euro di bonus, per un totale che si avvicina ai 21 milioni. Miguel Gutierrez è stato acquisito per 18.643.610 euro di base fissa più 488.877 euro di bonus. Eljif Elmas è invece costato 3.103.389 euro per il prestito, a cui poi non ha fatto seguito il riscatto.