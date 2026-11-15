La situazione dipenderà anche dal recupero di Buongiorno e Badiashile: il loro rientro ridurrebbe ulteriormente lo spazio per l'olandese in rosa.

Dopo i casi di Lorenzo Lucca e Noa Lang, il Napoli potrebbe aprire a un’altra cessione nella finestra invernale di mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Sam Beukema non è considerato incedibile dal club, che sarebbe disposto ad ascoltare eventuali proposte a gennaio.

Molto dipenderà dalle condizioni fisiche di Alessandro Buongiorno e Benoît Badiashile, entrambi attualmente fuori per infortunio. Un loro rientro in campo farebbe scivolare ulteriormente il difensore olandese nelle gerarchie difensive.

Beukema era arrivato al Napoli per 32 milioni di euro, un investimento che non ha finora ripagato le aspettative: i prossimi mesi saranno decisivi per capire se la sua avventura napoletana possa finire già nel prossimo gennaio.