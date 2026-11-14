Fabrizio Romano ha dedicato un video sul suo canale YouTube alle possibili uscite del Napoli nella finestra di mercato di gennaio, tracciando scenari distinti per quattro giocatori.
Quello di Lorenzo Lucca è descritto come lo scenario più concreto: secondo Romano un addio a gennaio è realistico, quasi probabile, con le piste italiane indicate come le più calde.
Diverso il caso di Noa Lang. Romano non esclude movimenti attorno all’olandese, citando le tensioni delle ultime settimane come possibile fattore scatenante, ma non fornisce dettagli su destinazioni o trattative in corso.
Su Frank Anguissa, il giornalista si dice convinto che il centrocampista camerunense non rinnoverà il contratto in scadenza in estate: «Non mi aspetto un rinnovo da Anguissa e credo andrà via, se non a giugno a gennaio».
Per David Neres, invece, Romano riferisce che al momento tutto è fermo a causa dei problemi fisici del brasiliano, pur non escludendo sviluppi in caso di offerta.