Sam Beukema è un difensore centrale olandese del Napoli, dove gioca dal 20 luglio 2025. È nato a Deventer il 17 novembre 1998, è alto 1,88 m e gioca di piede destro. Con gli azzurri ha vinto la Supercoppa italiana del 22 dicembre 2025 e in Serie A, fino alla scorsa stagione, ha giocato 24 partite, con due gol. Il suo contratto scade il 30 giugno 2030.

Chi è Sam Beukema

Beukema è nato a Deventer, nei Paesi Bassi, e ha cominciato nel Go Ahead Eagles, la squadra della sua città. È un difensore centrale forte fisicamente e bravo nel gioco aereo, e in carriera ha segnato diversi gol su calcio piazzato.

La carriera prima del Napoli

Con il Go Ahead Eagles ha esordito il 1 settembre 2017, in seconda divisione, e ha segnato il primo gol il 20 settembre 2019. Nel 2020-21 è stato titolare fisso in Eerste Divisie: 37 presenze e otto gol, il suo massimo in campionato. Nell’estate 2021 è passato all’AZ Alkmaar, in Eredivisie, dove ha giocato 24 partite nel 2021-22 e 26 nel 2022-23.

Il 3 luglio 2023 lo ha preso il Bologna, per 10 milioni di euro più 500 mila di bonus, con un contratto di quattro anni. In due stagioni in Emilia ha giocato 65 partite di Serie A. Nel 2024-25 ha vinto la Coppa Italia con il Bologna, il suo primo trofeo.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo ha preso il 20 luglio 2025, a titolo definitivo, con un contratto di cinque anni. Ha scelto la maglia numero 31. Ha esordito il 13 settembre 2025 a Firenze, nel 3-1 del Napoli alla Fiorentina, e ha segnato il gol del 3-1.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist nel campionato di ogni stagione, da Transfermarkt. Per le giovanili e le seconde squadre sono riportati solo i campionati di categoria. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2016-17 Go Ahead Eagles U21 Beloften Eerste Divisie 3 1 0 2017-18 Go Ahead Eagles Eerste Divisie 6 0 0 2017-18 Go Ahead Eagles U21 Beloften Eerste Divisie 9 0 0 2018-19 Go Ahead Eagles Eerste Divisie n.d. n.d. n.d. 2018-19 Go Ahead Eagles U21 Beloften Eerste Divisie 10 0 0 2019-20 Go Ahead Eagles Eerste Divisie 23 1 0 2020-21 Go Ahead Eagles Eerste Divisie 37 8 2 2021-22 AZ Alkmaar Eredivisie 24 3 1 2022-23 AZ Alkmaar Eredivisie 26 2 0 2023-24 Bologna Serie A 30 1 1 2024-25 Bologna Serie A 35 0 1 2025-26 Napoli Serie A 24 2 0 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 4 0 0 Totale Napoli Serie A 28 2 0

Nel 2018-19 è stato convocato 20 volte con la prima squadra del Go Ahead Eagles, senza scendere in campo.

Gli ultimi due anni

Nel 2025-26 Beukema ha giocato 24 partite di Serie A, con due gol, in una squadra che ha cambiato spesso assetto. Il 20 dicembre 2025 si è fatto male a un piede in allenamento, alla vigilia della Supercoppa italiana: il Napoli ha poi battuto il Bologna a Riad il 22 dicembre.

La stagione 2026-27 è cominciata in salita. Dopo la sosta di settembre era vicino al recupero e ha trovato spazio solo a metà ottobre, quando Allegri è passato a una difesa a tre con lui, Amir Rrahmani e Rafa Marín. Il 24 ottobre è entrato al 52′ al posto dell’infortunato Benoît Badiashile nel 3-3 con la Roma, partita in cui è stato criticato per alcuni errori. Il box qui sotto riporta i numeri aggiornati.

Statistiche Serie A 2026/27

4 Presenze

0 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 2 volte

Tiri (in porta) 2 (0)

Falli commessi / subiti 1 / 1

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

Il suo contratto scade il 30 giugno 2030. La rosa completa è nella pagina dedicata alla rosa del Napoli 2026/27; per le novità sulla difesa c’è l’archivio del calciomercato Napoli.

Beukema e la nazionale olandese

Beukema gioca per i Paesi Bassi, ma al 13 novembre 2026 non ha presenze con la nazionale maggiore. Ha detto che andare a un Mondiale con la maglia orange sarebbe un sogno.

Domande frequenti

Quando è arrivato Beukema al Napoli?

Il 20 luglio 2025, dal Bologna, a titolo definitivo, con un contratto di cinque anni.

Quanto è costato Beukema?

Il Napoli non ha diffuso una cifra ufficiale.

Dove ha giocato Beukema prima del Napoli?

Nel Go Ahead Eagles, nell’AZ Alkmaar e nel Bologna, con cui ha vinto la Coppa Italia nel 2024-25.