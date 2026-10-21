Napoli, c’è apertura per l’addio di Lucca: può andare via già a gennaio

Lorenzo Lucca lascia il Napoli a gennaio? Secondo quanto riportato da Nicolò Schira la cessione, quasi certamente in prestito, si fa sempre più probabile.

Lorenzo Lucca e il Napoli: pronto l’addio

Secondo come affermato dall’esperto di mercato Nicolò Schira su X, il Napoli ha aperto la porta all’addio di Lorenzo Lucca nella finestra invernale di gennaio. Il calciatore non è riuscito ancora a sfruttare le occasioni concesse da Massimiliano Allegri. Dopo una chance dal primo minuto a Venezia, è rimasto in panchina anche nell’ultima sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt. Pagato 35 milioni di euro, il centravanti italiano non ha mai conquistato fiducia sia con Conte che ora con la nuova gestione dell’ex Milan.

Si attendono interessati come già accaduto la scorsa stagione, quando in inverno bussò il Nottingham Forest. Una cessione definitiva a gennaio appare improbabile, con gli azzurri pronti a lasciarlo andare via anche in prestito con formule soddisfacenti per l’estate.