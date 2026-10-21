De Bruyne, è show in Champions League: record per occasioni create!

De Bruyne crea sei occasioni da gioco aperto nel 4-3 del Napoli sul Bodo/Glimt in Champions, è il primo primato stagionale per un calciatore della competizione europea.

De Bruyne fa spettacolo: record stagionale

De Bruyne da vertice basso si diverte, imposta, crea e ragiona. Le sei occasioni sono nate su azione, senza conteggiare quelle da palla inattiva. Il dato è il più alto registrato da un singolo giocatore in una partita dell’attuale edizione della Champions League.

La prestazione del belga è uno dei segnali più incoraggianti arrivati dopo le difficoltà delle ultime settimane riscontrate dal Napoli di Allegri. Il tecnico ha ribadito già più volte la volontà di vederlo da regista e, il segnale arrivato, è stato positivo,.