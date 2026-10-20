Lucca via a gennaio: indiscrezione su uno scambio di prestiti con l’Udinese

Lorenzo Lucca potrebbe lasciare il Napoli già nella finestra di mercato invernale. Secondo un’indiscrezione riportata da TMW, si starebbe valutando uno scambio di prestiti con l’Udinese, club in cui Lucca ha già militato in passato.

Scambio Napoli-Udinese: arriva Davis al posto di Lucca?

Nell’operazione ipotizzata, in direzione Napoli arriverebbe Keinan Davis, attaccante che nella scorsa stagione di Serie A ha realizzato 10 reti. Il Napoli, così, lascerebbe andare un calciatore che fin qui ha deluso tutti come Lucca, riportandolo alla squadra da cui lo ha acquistato. A tentare la fortuna in azzurro come vice Hojlund sarebbe invece Davis, che proprio dall’addio di Lucca ha tratto beneficio a Udine.