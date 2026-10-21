La voglia di essere “Giovane”: da zero presenze e lista UEFA esclusa a protagonista del Napoli

Un inizio di stagione da dimenticare: nessuna presenza nelle prime due giornate di campionato, un infortunio, l’esclusione dalla lista UEFA. Per Giovane i presupposti per sparire ai margini della rosa c’erano tutti.

Il giocatore del Napoli ha però scelto una strada diversa. Anziché rassegnarsi a un ruolo marginale, ha sfruttato ogni occasione disponibile per ricordare al club le ragioni della sua riconferma in estate, quando lo scetticismo sulla sua collocazione tattica era diffuso.

I segnali concreti non hanno tardato ad arrivare: assist a De Bruyne nella partita contro il Frosinone, titolarità nelle gare con Villarreal e Venezia, e una giocata decisiva nel gol del 4-2 contro il Bodo/Glimt, in un momento particolarmente delicato dell’incontro.

La sua partecipazione alle partite di Champions League era tutt’altro che scontata: Giovane era stato inizialmente escluso dalla lista UEFA. Solo l’infortunio di Favasuli gli ha aperto la porta per rientrare nell’elenco e tornare disponibile nelle competizioni europee.

A rendere il percorso ancora più significativo è l’anagrafe: Giovane non ha ancora compiuto 23 anni. In una rosa che presenta l’età media più alta del campionato, la sua presenza rappresenta un elemento di discontinuità generazionale, al di là dei contributi già offerti sul campo.