Napoli-Bodø/Glimt, Allegri pensa a una scelta clamorosa: nessun regista in campo!

La probabile formazione di Napoli-Bodø/Glimt vede una clamorosa ultim’ora. Max Allegri, secondo Sky Sport, starebbe pensando di escludere Lobotka a favore di un centrocampo senza un regista puro.

Napoli-Bodø/Glimt, Allegri esclude Lobotka

Questa sera il Napoli è chiamato ad ottenere i suoi primi punti in Champions League. Gli azzurri affronteranno un avversario ostico come il Bodø/Glimt al Maradona, con il compito di interrompere la striscia di due sconfitte consecutive. Per farlo, Max Allegri pensa a un assetto rinnovato, che vede un centrocampo completamente nuovo. No a Lobotka, ma anche a Gilmour: l’idea è una metà campo composta da Anguissa, De Bruyne e McTominay. Non è ancora chiaro chi dei tre occuperebbe la posizione di regista dinanzi alla difesa. Di seguito tutto il probabile undici del Napoli:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang

L’ultimo Napoli senza Lobotka e Gilmour

Un assetto del genere sarebbe un qualcosa di inedito per il Napoli, almeno come scelta tecnica. Nello scorso anno, infatti, Conte dovette rinunciare sia a Lobotka che Gilmour per infortunio. Per quattro gare, il ruolo di regista fu così ricoperto da Elmas, con due vittorie e due sconfitte accumulate in quel periodo. Ma stavolta la scelta sarebbe puramente tecnica: al campo il verdetto, sarà un’idea giusta?