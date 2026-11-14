Stanislav Lobotka è un centrocampista slovacco del Napoli, dove gioca dal 15 gennaio 2020. È nato a Trenčín il 25 novembre 1994, è alto 1,68 m e gioca di piede destro. Il suo ruolo è quello di mediano davanti alla difesa. Con gli azzurri ha vinto due scudetti, quello del 2022-23 e quello del 2024-25, e fino al 2025-26 in Serie A ha giocato 192 partite, con 3 gol e 4 assist. Il suo contratto scade il 30 giugno 2027.

Chi è Stanislav Lobotka

Lobotka è un regista basso. Non ha numeri da attaccante: i suoi tre gol in Serie A fino alla scorsa stagione sono arrivati in sette stagioni. Il suo lavoro è ricevere palla sotto pressione, girarsi e far ripartire la squadra con pochi tocchi, oltre a coprire spazio davanti alla difesa. Con la Slovacchia ha 76 presenze e 4 gol.

La carriera prima del Napoli

Ha cominciato nelle giovanili dello Sparta Trenčín e poi dell’AS Trenčín, con cui ha debuttato in prima squadra il 4 marzo 2012. Nel 2013-14 è stato in prestito all’Ajax, giocando 30 partite di seconda divisione olandese con la squadra giovanile, la Jong Ajax. Tornato a Trenčín, nel 2014-15 ha giocato 32 partite di campionato e il club ha vinto campionato e coppa slovacchi.

Il 25 agosto 2015 è passato al Nordsjælland, in Danimarca. Ha giocato due stagioni da titolare in Superliga: 26 presenze nel 2015-16 e 26 nel 2016-17. Il 15 luglio 2017 si è trasferito al Celta Vigo, per circa 5 milioni di euro, e in Liga ha giocato 38 partite nel 2017-18, 31 nel 2018-19 e 17 nella prima metà del 2019-20.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo ha preso il 15 gennaio 2020 dal Celta Vigo. Ha esordito in Serie A il 26 gennaio 2020, nel 2-1 alla Juventus. Nella prima mezza stagione ha giocato 14 partite di campionato e il Napoli ha vinto la Coppa Italia 2019-20.

All’inizio non è stato un titolare fisso: nel 2020-21 ha giocato 15 partite in Serie A, nel 2021-22 sono salite a 23. La svolta è arrivata nel 2022-23, con Luciano Spalletti: 38 presenze su 38, un gol e un assist, e il primo scudetto del Napoli dal 1990. In quell’anno è entrato nella squadra della stagione della Serie A e ha vinto il premio di calciatore slovacco dell’anno 2023. Ha giocato 38 partite anche nel 2023-24, mentre nel 2024-25, con Antonio Conte, ne ha giocate 32 e ha vinto il secondo scudetto. Nella stagione 2025-26 ha giocato 32 partite di Serie A e il Napoli ha vinto la Supercoppa italiana a Riad il 22 dicembre 2025, in finale contro il Bologna.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist nel campionato nazionale, da Transfermarkt. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN. Nel 2019-20 e nel 2013-14 ci sono due righe, perché ha cambiato squadra in corso d’anno.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2011-12 AS Trenčín Slovak First League 5 0 0 2012-13 AS Trenčín Slovak First League 31 2 1 2013-14 Jong Ajax (prestito) Eerste Divisie 30 3 1 2014-15 AS Trenčín Slovak First League 32 1 1 2015-16 AS Trenčín Slovak First League 6 0 0 2015-16 Nordsjælland Superliga 26 0 3 2016-17 Nordsjælland Superliga 26 0 7 2017-18 Celta Vigo Liga 38 0 0 2018-19 Celta Vigo Liga 31 0 1 2019-20 Celta Vigo Liga 17 0 0 2019-20 Napoli Serie A 14 0 0 2020-21 Napoli Serie A 15 0 0 2021-22 Napoli Serie A 23 1 0 2022-23 Napoli Serie A 38 1 1 2023-24 Napoli Serie A 38 0 1 2024-25 Napoli Serie A 32 0 1 2025-26 Napoli Serie A 32 1 1 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 9 1 0 Totale Napoli Serie A 201 4 4

Gli ultimi due anni

Nel 2025-26 Lobotka è stato uno dei giocatori più utilizzati del Napoli, con 32 presenze in campionato. Nella stagione in corso, con Massimiliano Allegri in panchina, è stato impiegato con regolarità e il box qui sotto riporta i numeri aggiornati. Il 28 ottobre 2026 si è fatto male alla caviglia sinistra nella partita con il Monza. Il 29 ottobre il Napoli ha comunicato, con una nota medica, una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a una lesione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore, con uno stop stimato di 50-60 giorni.

Statistiche Serie A 2026/27

9 Presenze

1 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 1 volte

Tiri (in porta) 5 (3)

Falli commessi / subiti 3 / 13

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

Il contratto scade il 30 giugno 2027 e non risulta un annuncio ufficiale di rinnovo. La rosa completa è nella pagina della rosa del Napoli 2026/27; per i discorsi sul suo futuro c’è l’archivio del calciomercato Napoli.

Lobotka con la Slovacchia

Ha esordito con la nazionale slovacca nel novembre 2016, in un’amichevole con l’Austria. Ha segnato quattro gol, il più recente nella sconfitta per 3-2 con il Portogallo del 13 ottobre 2023. Era nella lista dei convocati per gli Europei 2024 ed è stato scelto come migliore in campo nella vittoria per 1-0 sul Belgio del 17 giugno 2024. La Slovacchia non è andata al Mondiale 2026: il 26 marzo 2026 ha perso 4-3 in casa con il Kosovo nella semifinale dei playoff.

Domande frequenti

Quando è arrivato Lobotka al Napoli?

Il 15 gennaio 2020, dal Celta Vigo.

Quanti scudetti ha vinto Lobotka?

Due, con il Napoli: quello del 2022-23, con Luciano Spalletti, e quello del 2024-25, con Antonio Conte.

Quando torna Lobotka dall’infortunio?

Il Napoli ha parlato di uno stop di 50-60 giorni dopo gli esami del 29 ottobre 2026.