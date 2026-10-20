Napoli Primavera, prima vittoria in Youth League: decide Riccio al 31′

Il Napoli Primavera allenato da Nocerino conquista il primo successo nella Youth League: gli azzurrini aprono con una vittoria le sfide di oggi contro il Bodø/Glimt.

Napoli Primavera, prima vittoria in Youth League

Il Napoli Primavera di Nocerino ha battuto i pari età del Bodø/Glimt per 1-0. A firmare il gol decisivo è Riccio, al 31′ del primo tempo. Tre punti che rappresentano il primo bottino in classifica per gli azzurrini nella competizione europea e che danno un grande carico di energia per il proseguo di questa competizione.

L’ambiente azzurro si augura la stessa carica anche dagli azzurri “dei grandi” stasera: gli azzurrini hanno aperto la strada nel migliore dei modi!