Alisson Santos, quali partite salterà: lo rivedremo a dicembre

Alisson Santos dovrebbe saltare almeno otto-nove partite del Napoli: lesione al bicipite femorale sinistro, secondo il Corriere dello Sport.

Alisson Santos: il nuovo stop e la lista delle gare a rischio

Secondo il Corriere dello Sport, l’esterno brasiliano ha riportato una lesione distrattiva di medio grado al bicipite femorale sinistro. Il quotidiano sottolinea che si tratta dello stesso problema accusato contro l’Arsenal il 9 settembre, che lo aveva tenuto fuori fino alla trasferta del Penzo. Con i tempi stimati, Alisson Santos dovrebbe saltare le trasferte con la Juve e quelle con Porto e City in Champions League. Il rientro potrebbe avvenire, quindi, per la gara contro il Sassuolo del 29 novembre o direttamente contro il Lecce il 5 dicembre.

Il Corriere dello Sport definisce la situazione una sfortuna ulteriore per un attacco già in difficoltà sotto porta, privo anche di Neres e Vergara. Il recupero dell’attaccante passa quindi dalle prossime settimane di lavoro e dalle verifiche sullo stato del bicipite femorale.