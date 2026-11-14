Scozzese di Irvine, classe 2001, è al Napoli dal 30 agosto 2024: la carriera da Rangers a Chelsea, le statistiche stagione per stagione e il Mondiale saltato per infortunio.

Billy Gilmour è un centrocampista scozzese del Napoli, dove gioca dal 30 agosto 2024. È nato a Irvine, in Scozia, l’11 giugno 2001, è alto 1,70 m e gioca di piede destro, come mediano davanti alla difesa. Con gli azzurri ha vinto lo scudetto 2024-25 e in Serie A, fino alla scorsa stagione, ha giocato 43 partite, con un gol e un assist. Il suo contratto scade il 30 giugno 2029.

Chi è Billy Gilmour

Il nome completo è Billy Clifford Gilmour. È cresciuto ad Ardrossan, sulla costa dell’Ayrshire, ed è il fratello di Harvey Gilmour, che gioca nell’Ardrossan Winton Rovers. Non è alto né fisico, e il suo gioco passa dalla pulizia dei passaggi e dalla capacità di ricevere palla sotto pressione. Con la Scozia ha 50 presenze e 2 gol.

La carriera prima del Napoli

Ha cominciato al Tass Thistle e dal 2009 ha fatto la trafila delle giovanili dei Rangers, dove ha esordito con l’Under 20 nel dicembre 2016, a quindici anni. Nel luglio 2017 è passato al Chelsea. Con le giovanili londinesi ha giocato in Premier League Under 18 nel 2017-18 (16 presenze e 6 gol) e in Premier League 2 nel 2018-19, con 19 partite e 5 gol.

Ha esordito in Premier League con il Chelsea il 31 agosto 2019, contro lo Sheffield United. Il 29 maggio 2021, a Porto, era in panchina nella finale di Champions League vinta 1-0 contro il Manchester City, senza entrare. Poco prima aveva giocato l’Europeo 2020 con la Scozia: il 18 giugno 2021, titolare nello 0-0 con l’Inghilterra a Wembley, è stato scelto come migliore in campo dalla UEFA.

Nella stagione 2021-22 è stato in prestito al Norwich, in Premier League: 24 presenze e un assist, ma la squadra è retrocessa. Il Chelsea lo ha ceduto al Brighton il 1 settembre 2022. In due stagioni al Brighton ha giocato 14 partite di campionato nel 2022-23 e 30 nel 2023-24.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo ha acquistato il 30 agosto 2024 dal Brighton, con un contratto di cinque anni. Nella prima stagione, con Antonio Conte allenatore, ha giocato 26 partite di Serie A e il Napoli ha vinto lo scudetto all’ultima giornata. Nel 2025-26 ha segnato il primo gol con il Napoli, il 22 settembre 2025 nel 3-2 sul Pisa, e ha chiuso con 17 presenze in campionato.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist nel campionato nazionale, da Transfermarkt. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN. Per il periodo nelle giovanili del Chelsea sono incluse le righe delle competizioni giovanili inglesi. Nel 2022-23 ci sono due righe di Premier League, ma per il Chelsea il giocatore non ha presenze.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2017-18 Chelsea U18 Premier League U18 16 6 3 2018-19 Chelsea U23 Premier League 2 19 5 4 2019-20 Chelsea U23 Premier League 2 11 2 4 2019-20 Chelsea Premier League 6 0 0 2020-21 Chelsea U23 Premier League 2 2 1 0 2020-21 Chelsea Premier League 5 0 0 2021-22 Norwich (prestito) Premier League 24 0 1 2022-23 Brighton Premier League 14 0 1 2023-24 Brighton Premier League 30 0 2 2024-25 Brighton Premier League 2 0 0 2024-25 Napoli Serie A 26 0 1 2025-26 Napoli Serie A 17 1 0 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 8 1 0 Totale Napoli Serie A 51 2 1

Gli ultimi due anni

Nella stagione 2025-26 Gilmour ha avuto meno spazio: 17 partite di Serie A su 24 convocazioni in campionato. Quest’anno, con Massimiliano Allegri in panchina, è stato impiegato con regolarità e il box qui sotto riporta i numeri aggiornati. Il 3-5-1-1 dell’8 novembre contro la Lazio lo ha visto titolare a centrocampo con De Bruyne e McTominay.

Statistiche Serie A 2026/27

8 Presenze

1 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 4 volte

Tiri (in porta) 5 (1)

Falli commessi / subiti 4 / 4

Ammonizioni / espulsioni 1 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

Prima del Mondiale 2026 si è fatto male a un ginocchio in un’amichevole della Scozia contro Curaçao ed è uscito dalla lista dei convocati, sostituito da Tyler Fletcher. Il contratto con il Napoli arriva fino al 30 giugno 2029. La rosa completa è nella pagina della rosa del Napoli 2026/27; per le notizie di mercato c’è il calciomercato Napoli.

Gilmour con la Scozia

Ha esordito con la nazionale maggiore il 2 giugno 2021, entrando contro l’Olanda. Ha segnato il primo gol il 17 ottobre 2023, nella sconfitta per 4-1 con la Francia in amichevole, e il secondo il 5 settembre 2024 nella sconfitta per 3-2 con la Polonia, in Nations League. A Euro 2024 è entrato nella partita d’esordio con la Germania ed è stato titolare con Svizzera e Ungheria. Il 6 ottobre 2026 ha giocato la cinquantesima partita con la Scozia, a 25 anni e 117 giorni: nessun calciatore scozzese era arrivato prima a quel numero.

Domande frequenti

Quando è arrivato Gilmour al Napoli?

Il 30 agosto 2024, dal Brighton, con un contratto di cinque anni.

Gilmour ha giocato i Mondiali 2026?

No. Era stato convocato dalla Scozia, ma si è infortunato a un ginocchio in un’amichevole contro Curaçao ed è stato sostituito da Tyler Fletcher.

Chi è Gilmour per ruolo?

È un mediano: gioca davanti alla difesa, con compiti di costruzione del gioco. Alla Lazio, l’8 novembre 2026, ha giocato nel centrocampo a tre del 3-5-1-1 di Allegri.