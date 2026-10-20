Napoli-Bodø/Glimt, Allegri conferma la rivoluzione: out Lobotka e dentro Anguissa!

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Bodø/Glimt e le scelte di Allegri sono sorpredenti: partono dalla panchina Lobotka e Gilmour a favore di un centrocampo senza registi.

Napoli-Bodø/Glimt, le scelte ufficiali di Allegri

Max Allegri cambia ancora il Napoli. La formazione ufficiale della partita di Champions League contro il Bodø/Glimt vede un cambiamento incredibile: dal doppio regista visto a Venezia si passa a un assetto senza un tipico centrocampista d’impostazione. Di seguito l’undici ufficiale:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang