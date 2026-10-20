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“Stare zitti e lavorare”, McTominay nettissimo: risposta in italiano!

McTominay nel pre-partita di Napoli-Bodo/Glimt: «Stare zitti e lavorare»

Scott McTominay ha parlato a Sky Sport nel pre-partita di Napoli-Bodo/Glimt, lanciando un messaggio diretto sulla fase difficile attraversata dalla squadra. Lo scozzese ha lanciato un messaggio netto parlando anche in italiano.

McTominay lancia un messaggio a tutto il Napoli

Nel pre-partita a Sky Sport, Scott McTominay risponde con un mantra chiarissimo su come uscire da un momento così:

“Questo momento è difficile e conta una sola cosa: stare zitti e lavorare, sempre”

Lo scozzese ha anche aggiunto poi indicazioni sulle proprie condizioni fisiche.

Io ora sto bene, passo dopo passo si recupera e sto anche ritrovando il mio peso di sempre. Ora non vedo l’ora di affrontare tutte le partite che ci aspettano.

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