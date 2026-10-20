“Stare zitti e lavorare”, McTominay nettissimo: risposta in italiano!

Scott McTominay ha parlato a Sky Sport nel pre-partita di Napoli-Bodo/Glimt, lanciando un messaggio diretto sulla fase difficile attraversata dalla squadra. Lo scozzese ha lanciato un messaggio netto parlando anche in italiano.

Nel pre-partita a Sky Sport, Scott McTominay risponde con un mantra chiarissimo su come uscire da un momento così:

“Questo momento è difficile e conta una sola cosa: stare zitti e lavorare, sempre”