Manna annuncia: “Allegri non in discussione”, poi la risposta piccata sul mercato

Giovanni Manna ha parlato a Sky Sport prima di Napoli-Bodø/Glimt. Il ds azzurro vuole proteggere la squadra dalle critiche e ha confermato Allegri in panchina.

Manna annuncia: “Allegri mai in discussione”

Intervenuto a Sky Sport, Giovanni Manna ha inanzitutto risposto in merito al confronto avvenuto col presidente De Laurentiis:

“Il confronto è costante e quotidiano, quando si vince e quando si perde. Poi se si perdono due partite di fila di cui una a Venezia brutta, è chiaro che il presidente voglia essere tranquillizzato. Bisogna stare zitti e lavorare come ha detto Scott. Abbiamo bisogno di uscire da questa situazione non piacevole”.

Il ds non ha dubbi nel confermare la permanenza di Max Allegri in panchina:

“Non è assolutamente in discussione il mister. Bisogna aver pazienza, ogni sconfitta è stata diversa. Bisogna alzare il livello di attenzione e dobbiamo uscire da questa situazione lavorando”.

La risposta sul mercato del Napoli

L’ultima domanda a Manna riguarda il mercato e la possibilità che possa avvenire qualche investimento a gennaio per ringiovanire la rosa. Il ds, però, non ritiene questa come una priorità: