Manna annuncia: “Allegri non in discussione”, poi la risposta piccata sul mercato

Giovanni Manna ha parlato a Sky Sport prima di Napoli-Bodø/Glimt. Il ds azzurro vuole proteggere la squadra dalle critiche e ha confermato Allegri in panchina.
Manna annuncia: “Allegri mai in discussione”
Intervenuto a Sky Sport, Giovanni Manna ha inanzitutto risposto in merito al confronto avvenuto col presidente De Laurentiis:
“Il confronto è costante e quotidiano, quando si vince e quando si perde. Poi se si perdono due partite di fila di cui una a Venezia brutta, è chiaro che il presidente voglia essere tranquillizzato. Bisogna stare zitti e lavorare come ha detto Scott. Abbiamo bisogno di uscire da questa situazione non piacevole”.
Il ds non ha dubbi nel confermare la permanenza di Max Allegri in panchina:
“Non è assolutamente in discussione il mister. Bisogna aver pazienza, ogni sconfitta è stata diversa. Bisogna alzare il livello di attenzione e dobbiamo uscire da questa situazione lavorando”.
La risposta sul mercato del Napoli
L’ultima domanda a Manna riguarda il mercato e la possibilità che possa avvenire qualche investimento a gennaio per ringiovanire la rosa. Il ds, però, non ritiene questa come una priorità:
“Bisogna fare delle analisi corrette. Ci sono squadre con la stessa età media nostra, con giocatori 2006 o 2007, se lo togli è la stessa nostra. Non abbiamo nulla da rimproverare a Di Lorenzo, Lobotka o Rrahmani, non penso che la rosa sia arrivata. Sicuramente va ringiovanita, ma è quello che abbiamo fatto l’anno scorso con acquisti tutti 2002 o 2003. Quest’anno non abbiamo potuto fare un altro step, ma va bene così. Ripartiremo: il Napoli ha sempre dimostrato di sapere fare le cose in modo corretto. Bisogna lavorare e portare a casa i risultati”