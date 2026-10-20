Napoli, si inizia a svuotare l’infermeria: l’annuncio di Allegri sul rientro di Vergara

Antonio Vergara è vicino al rientro in campo. Lo ha annunciato proprio l’allenatore del Napoli Max Allegri, ipotizzando anche un possibile ritorno già nella gara di sabato contro la Roma.

Vergara torna già contro la Roma? L’annuncio di Allegri

Intervenuto a Sky Sport prima di Napoli-Bodø/Glimt, Max Allegri ha parlato anche della situazione infortunati, soffermandosi anche sul rientro più vicino oltre quelli di oggi:

“Stasera abbiamo recuperato Anguissa e Politano. Vedremo se sabato possa tornare a disposizione Vergara, anche se è un po’ difficile perché non si è ancora allenato con la squadra”.

I prossimi allenamenti, quindi, saranno decisivi. Ci sono speranze di poter rivedere Vergara in campo contro la Roma, seppur resta uno scenario difficile. Sarebbe un recupero fondamentale per dare nuova linfa alla fase offensiva azzurra.