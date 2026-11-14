Aurelio De Laurentiis è il presidente del Napoli dal 6 settembre 2004. È nato a Roma il 24 maggio 1949, è un produttore cinematografico e guida la Filmauro, fondata nel 1975 con il padre Luigi. Sotto la sua presidenza il club è risalito dalla Serie C1 alla Serie A e ha vinto due scudetti, nel 2022-23 e nel 2024-25. Nella stagione 2026-27, quella del centenario, il Napoli è allenato da Massimiliano Allegri.

Chi è Aurelio De Laurentiis

Figlio di Luigi e nipote di Dino De Laurentiis, entrambi produttori, è cresciuto nel cinema di famiglia. È sposato con Jacqueline Baudit, vicepresidente del Napoli, e ha tre figli: Luigi, Valentina ed Edoardo. Edoardo è vicepresidente del club, e c’è già una scheda su Edoardo De Laurentiis. Nel Napoli la famiglia siede anche nel consiglio di amministrazione, dove il presidente è legale rappresentante della società.

Il cinema prima del calcio

Nel 1975 fonda la Filmauro insieme al padre. Dal 1993 al 2003 è presidente della Federazione mondiale dei produttori e poi ne diventa presidente onorario a vita. Da ottobre 2001 a giugno 2006 guida anche l’Unione nazionale produttori film dell’Anica, ed è membro della Giunta di Confindustria. Il calcio arriva dopo, quando il Napoli è fallito.

L’acquisto del Napoli e la risalita

Il 6 settembre 2004 De Laurentiis diventa presidente del Napoli Soccer, la società che subentra alla SSC Napoli dopo il fallimento e la retrocessione in Serie C1. La squadra sale in Serie B nel 2006 e torna in Serie A il 10 giugno 2007. Dal 18 settembre 2009 è consigliere della Lega Calcio, poi della Lega Serie A.

I trofei con De Laurentiis presidente

Data Trofeo Finale o traguardo 20 maggio 2012 Coppa Italia 2011-12 2-0 alla Juventus 3 maggio 2014 Coppa Italia 2013-14 3-1 alla Fiorentina 22 dicembre 2014 Supercoppa italiana 2014 Doha, ai rigori contro la Juventus 17 giugno 2020 Coppa Italia 2019-20 Ai rigori contro la Juventus 4 maggio 2023 Scudetto 2022-23 Titolo di campione d’Italia 23 maggio 2025 Scudetto 2024-25 Titolo di campione d’Italia 22 dicembre 2025 Supercoppa italiana 2025 Riad, 2-0 al Bologna

Il Bari e gli altri impegni

Il 31 luglio 2018 il sindaco di Bari, Antonio Decaro, annuncia l’assegnazione del titolo sportivo del Bari a De Laurentiis e nasce la SSC Bari. Oggi il club pugliese è gestito da Luigi De Laurentiis, in modo separato dal Napoli.

Il nodo giudiziario

Nel 2016 De Laurentiis era stato indagato per evasione fiscale e false fatturazioni legate a compravendite di calciatori. Nel marzo 2023 è stato assolto dal tribunale di Napoli. C’è poi il procedimento sul bilancio: il 20 novembre 2025 il giudice per l’udienza preliminare di Roma lo ha rinviato a giudizio per falso in bilancio, insieme al Napoli e all’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Le accuse riguardano gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e i casi Manolas e Osimhen. La prima udienza è fissata al 2 dicembre 2026. Il club ha espresso stupore e sconcerto per la decisione e sostiene che i bilanci fossero regolari. Il processo non è ancora iniziato, quindi non c’è alcuna condanna.

Il Napoli di De Laurentiis nel 2026-27

Il 3 luglio 2026 il Napoli ha ufficializzato Allegri con un contratto di tre anni, e la presentazione è stata il 14 luglio 2026 al Teatro San Carlo. In quella conferenza il presidente ha parlato di un nuovo stadio da 70mila posti con 120 sky box. L’amministratore delegato Chiavelli ha spiegato che il club ha firmato una lettera di intenti per valutare l’area dell’ex raffineria Q8 a San Giovanni a Teduccio. Il 1° agosto 2026 sono iniziate le celebrazioni dei cento anni del club.

La stagione ha però un avvio difficile. Dopo la sconfitta in Champions League a Porto, il Napoli è stato mandato in ritiro. Il 6 novembre 2026 il presidente è andato al centro sportivo di Castel Volturno per incontrare Allegri, il direttore sportivo Giovanni Manna e la squadra. Gli ultras hanno risposto con nuovi striscioni contro la società. Per la rosa si può consultare la pagina sulla rosa del Napoli 2026/27, mentre le trattative sono nell’archivio del calciomercato Napoli.

Domande frequenti

Da quando De Laurentiis è presidente del Napoli?

Dal 6 settembre 2004, quando ha rilevato il club dopo il fallimento e la retrocessione in Serie C1.

Quanti scudetti ha vinto De Laurentiis?

Due: il 4 maggio 2023, con Luciano Spalletti, e il 23 maggio 2025, con Antonio Conte.

Che cosa fa oggi De Laurentiis nel Napoli?

È presidente e legale rappresentante della società. Lavora con l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, il direttore sportivo Giovanni Manna e il direttore generale dell’area business Tommaso Bianchini.