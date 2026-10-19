Napoli-Bodo/Glimt: Allegri punta sui titolari, Lang può tornare titolare

Napoli-Bodo/Glimt, le novità per la terza giornata di League Phase di Champions: secondo Repubblica, Allegri non concederà turnover e darà spazio a Hojlund, De Bruyne e McTominay. Lang può tornare titolare dopo il nuovo infortunio di Alisson Santos.

Napoli-Bodo/Glimt: Hojlund, De Bruyne e McTominay verso la titolarità

Secondo la ricostruzione di Repubblica, il turnover appare accantonato per l’importanza della posta in palio. Il tecnico dovrà affidarsi ai suoi uomini più importanti: Hojlund, De Bruyne e McTominay sono indicati come titolari.

Con l’assenza di Alisson Santos, Lang potrebbe rientrare tra i titolari. Fuori anche Antonio Vergara, indicato come altro assente illustre per la sfida di Champions.

Per Repubblica, Santos è uno dei pochi capaci di fare la differenza, per entusiasmo e freschezza atletica. Senza lui e Vergara, Allegri dovrà scegliere la soluzione migliore per una squadra compatta e concreta, contro un Bodo/Glimt che non avrà la pressione del risultato. La pressione è sul Napoli.

Hojlund, De Bruyne e McTominay restano i punti fermi annunciati. Per Repubblica, la gara è l’occasione per ripartire: c’è una stagione da raddrizzare e uno stadio da riconquistare.