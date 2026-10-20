Pessime notizie per Alisson Santos, confermato il lungo stop: salterà nove partite!

Alisson Santos ha una lesione distrattiva di medio grado al bicipite femorale sinistro: il Corriere dello Sport stima almeno otto-nove partite fuori.

Alisson Santos: le gare a rischio tra campionato ed Europa

Come riportato nel comunicato del Napoli, gli esami eseguiti al Pineta Grande Hospital hanno confermato la lesione e il giocatore ha già iniziato il percorso di recupero. Il quotidiano sostiene che i tempi stimati portino il brasiliano a saltare anche le trasferte contro la Juventus e quelle di Champions League contro Porto e Manchester City.

Nella stessa analisi il Corriere dello Sport segnala che l’attacco è già privo di Neres e Vergara e fatica a segnare. L’ex Sporting Lisbona non vive un periodo fortunato, considerando il rientro contro il Venezia dopo l’infortunio rimediato nella sfida con l’Arsenal. Adesso sarà di nuovo fermo ai box e salterà fino a nove partite: potrebbe tornare direttamente contro il Lecce, il 5 dicembre.