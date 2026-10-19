Infortunio Alisson Santos: l’esperto Ricozzi prevede circa un mese e mezzo di stop

Alisson Santos torna KO: lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, stop previsto di circa un mese e mezzo secondo il radiologo Tommaso Ricozzi.

Alisson Santos ko dopo il rientro di sabato sera

Il brasiliano era tornato dal precedente infortunio solo sabato sera. Il referto del Napoli parla di lesione distrattiva di medio grado e di iter riabilitativo già avviato presso il Pineta Grande Hospital. Ricozzi, intervenuto a Radio Napoli Centrale nella trasmissione ‘Un Calcio alla Radio’, parla invece di stiramento e prevede circa sei settimane di assenza.

“Questo è uno stiramento, ci vorrà un mese e mezzo per vederlo in campo. C’è certamente un problema strutturale, Alisson non è nuovo a infortuni. Ci sono giocatori che hanno già avuto problemi. Dybala si infortuna matematicamente. Ma la squadra che prende Dybala sa che lo perde per parecchio”.

Ricozzi collega il tema degli infortuni al calendario, sottolineando che il Napoli gioca ogni tre giorni. Rilancia quindi il suo appello: