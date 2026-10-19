Alisson Santos out per infortunio: lesione al bicipite femorale, stop lungo per l’ala del Napoli

Il Napoli ha reso noto l’esito degli accertamenti strumentali effettuati da Alisson Santos dopo la ricaduta rimediata nella partita contro il Venezia. Gli esami, svolti presso il Pineta Grande Hospital, hanno rilevato una lesione distrattiva di medio grado al bicipite femorale sinistro.

Il comunicato del club recita:

Alisson Santos si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato il proprio iter riabilitativo.