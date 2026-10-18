Napoli, vanno proprio tutti KO: Allegri assente all’allenamento

Oggi il Napoli è tornato ad allenarsi dopo la débacle di Venezia, ma è mancata la guida: Massimiliano Allegri, infatti, non era presente a Castel Volturno per un attacco influenzale.

Napoli, anche Allegri va KO: salta l’allenamento per influenza

Per Massimiliano Allegri non sono di certo giorni semplici. L’allenatore azzurro è al centro di critiche e insoddisfazione per il rendimento del suo nuovo Napoli in questa prima parte di stagione, seppur non filtri assolutamente aria di esonero, bensì fiducia da parte del presidente De Laurentiis. Come se non bastasse alla crisi di risultati, però, c’è anche una crisi di natura fisica: stando a quanto riportato dal report d’allenamento odierno del club, Max non ha presenziato a causa di un attacco influenzale, preferendo rimanere a riposo.

Crisi infortuni senza fine

La situazione del Napoli, oltre all’assenza di Allegri, non è affatto consolatoria in un momento davvero critico della stagione. Infatti, ieri Alisson Santos ha subìto una ricaduta dopo essere rientrato dal precedente infortunio, mentre Anguissa non è ancora al meglio. E sono vari i giocatori ancora ai box: dall’altro brasiliano Neres (anche lui vittima di ricaduta) al lungodegente Buongiorno sino a Vergara.