Napoli, ancora proteste da Lang: si arrabbia per il cambio e interrompe il riscaldamento

Noa Lang ancora al centro delle critiche: l’ala olandese ha protestato per l’ingresso di Alisson Santos e ha interrotto la fase di riscaldamento nel corso del match di ieri, facendo scoppiare un nuovo caso sul suo nome, in un ambiente così instabile e criticato.

Napoli, Lang al centro delle polemiche: riguarda il cambio di ieri

In un clima già di suo al centro delle critiche e della delusione tra infortuni e soprattutto rendimento scarso, le polemiche non possono che alimentare un incendio che rischia di perdere il controllo. E la scintilla di questo falò è, ancora una volta, Noa Lang. Infatti, nel corso della gara di ieri in quel di Venezia, l’ala olandese del Napoli ha interrotto bruscamente il riscaldamento, come svelato da DAZN. Nessun motivo di natura fisica (fortunatamente, per un club già martoriato dai KO), ma una vera e propria protesta del giocatore, che non ha ben digerito l’ingresso di Alisson Santos non al meglio al posto suo.

L’atteggiamento, chiaramente, è l’ennesimo segno di mancanza di professionismo: lo spogliatoio non digerisce più i suoi comportamenti da bad boy, con Anguissa che lo ha rimproverato per la sua scelta. E non è la prima volta in stagione: basta ricordare l’accaduto di Napoli-Arsenal, in cui si è assicurato un posto in tribuna.