Allegri al Napoli: De Laurentiis conferma la panchina, il punto de Il Mattino

Massimiliano Allegri resta alla guida del Napoli: secondo Il Mattino, De Laurentiis esclude ogni cambio dopo i risultati negativi con Villarreal e Venezia.
Allegri al Napoli: il presidente chiude al cambio di allenatore
Il quotidiano riferisce che il presidente Aurelio De Laurentiis considera la panchina azzurra non in discussione. Nel racconto de Il Mattino, la linea è netta: Allegri non si tocca e la squadra prosegue con lui.
Il giornale indica che la stagione proseguirà con il tecnico scelto a giugno scorso. Per il Napoli il quadro resta quello indicato dal presidente: Massimiliano Allegri continua in panchina e la squadra affronta la fase successiva con lui come riferimento tecnico, come riferisce Il Mattino.