Coincidenza o c’è un’allarme inquietante? Riguarda anche l’infortunio di Alisson

Il Napoli si trova ad affrontare un’emergenza infortuni segnata da una singolare ricorrenza: tre giocatori, Frank Zambo Anguissa, David Neres e Alisson Santos, si sono fermati nuovamente a breve distanza dal proprio rientro in campo.

Il caso più recente riguarda Alisson Santos, infortunatosi nel corso della partita contro il Venezia dopo essere entrato nella ripresa: l’esterno era tornato disponibile proprio in occasione di questa gara. La dinamica richiama quanto accaduto circa un mese fa ad Anguissa, che aveva ripreso posto in campo contro la Fiorentina al Franchi per poi essere costretto a fermarsi di nuovo nel giro di pochi minuti.

Diverso il percorso di David Neres: il brasiliano era stato impiegato con minutaggio ridotto a inizio stagione per ritrovare gradualmente la condizione, ma ha subito una lesione muscolare dopo la partita contro il Villarreal. Secondo quanto riferito da Max Allegri, il giocatore avrebbe una tendenza a questo tipo di infortuni muscolari.