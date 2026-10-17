Venezia-Napoli: Beukema in difesa, De Bruyne e non solo in panchina

Venezia-Napoli si avvicina e le ufficiali danno conferme: Beukema è in difesa con Rrahmani e Badiashile, mentre De Bruyne riposa con Giovane e McTominay dietro Lucca. Panchina anche per Hojlund.

Venezia-Napoli: le ufficiali

Secondo le anticipazioni di Sky, Sam Beukema avrebbe vinto il ballottaggio con Luca Marianucci. Sarebbe il suo debutto assoluto in questa stagione. Il tecnico ha cambiato diversi uomini rispetto alla gara di Coppa.

Nell’undici ci sono: Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, Gilmour, Spinazzola; Giovane, McTominay; Lucca.