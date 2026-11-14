Difensore francese di Limoges, classe 2001, è al Napoli dal 22 agosto 2026 in prestito dal Chelsea: la carriera da Monaco a Londra e i numeri stagione per stagione.

Benoît Badiashile è un difensore centrale francese del Napoli, dove è arrivato il 22 agosto 2026 in prestito dal Chelsea. È nato a Limoges il 26 marzo 2001, è alto 1,94 m e gioca di piede sinistro. Prima di arrivare in Serie A ha giocato con il Monaco in Ligue 1 e con il Chelsea in Premier League, dove ha vinto la Conference League 2024-25 e il Mondiale per club 2025. Il 24 ottobre si è fermato per un infortunio muscolare; le presenze della stagione in corso sono nel box qui sotto.

Chi è Benoît Badiashile

Badiashile è francese, ha origini congolesi e ha un fratello, Loïc, anche lui calciatore. In campo è un centrale mancino, alto 1,94 m. Nell’estate 2019 la UEFA lo aveva inserito tra i 50 giovani più promettenti della stagione 2019-20.

La carriera prima del Napoli

È cresciuto nel settore giovanile del Monaco, con cui ha esordito in Ligue 1 l’11 novembre 2018, a 17 anni, nella sconfitta per 4-0 contro il Paris Saint-Germain. Il 28 novembre 2018 ha giocato anche la prima partita in Champions League, contro l’Atlético Madrid. Nel Principato è diventato titolare: 35 presenze in Ligue 1 nel 2020-21 e 24 nel 2021-22.

Il Chelsea lo ha preso il 5 gennaio 2023. Ha esordito il 15 gennaio 2023, nell’1-0 sul Crystal Palace, e ha segnato il primo gol il 6 maggio 2023, nel 3-1 sul campo del Bournemouth. A Londra ha giocato 18 partite di Premier League nel 2023-24, ma negli ultimi due anni ha avuto poco spazio: 5 presenze nel 2024-25 e 8 nel 2025-26.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo ha preso il 22 agosto 2026, in prestito oneroso. La formula prevede un diritto di riscatto, senza obbligo. Ha esordito con la maglia azzurra il 5 settembre 2026, subentrando nella sconfitta per 3-2 a Milano contro l’Inter.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist nel campionato di ogni stagione, da Transfermarkt. Le righe della seconda squadra del Monaco (Under 21) riguardano il campionato di quarta serie francese. Il prestito al Napoli è cominciato nell’estate 2026: la riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2017-18 Monaco U21 National 2 3 0 0 2018-19 Monaco U21 National 2 9 0 1 2018-19 Monaco Ligue 1 20 1 1 2019-20 Monaco Ligue 1 16 0 0 2020-21 Monaco Ligue 1 35 2 1 2021-22 Monaco Ligue 1 24 1 0 2022-23 Monaco Ligue 1 11 2 0 2022-23 Chelsea Premier League 11 1 0 2023-24 Chelsea Premier League 18 0 1 2024-25 Chelsea Premier League 5 0 0 2025-26 Chelsea Premier League 8 0 0 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 4 0 0 Totale Napoli Serie A 4 0 0

Gli ultimi due anni

Al Chelsea ha vinto la Conference League 2024-25 e il Mondiale per club 2025, ma con poche partite da titolare: 5 presenze in campionato nel 2024-25 e 8 nel 2025-26.

Nella stagione in corso, con Massimiliano Allegri in panchina, ha giocato nella difesa a tre con Amir Rrahmani e Rafa Marín. Il 24 ottobre, nel 3-3 con la Roma, era alla terza partita da titolare consecutiva ed è uscito al 52′ per un problema muscolare, sostituito da Sam Beukema. Gli esami hanno indicato una lesione distrattiva di medio grado al retto femorale della coscia destra, con uno stop stimato di circa sei settimane. Il 10 novembre il Napoli ha comunicato che fa un programma personalizzato tra palestra e campo.

Statistiche Serie A 2026/27

4 Presenze

0 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 1 volte

Tiri (in porta) 2 (1)

Falli commessi / subiti 2 / 2

Ammonizioni / espulsioni 1 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

La rosa completa è nella pagina dedicata alla rosa del Napoli 2026/27; per sapere se il Napoli eserciterà l’opzione di riscatto c’è l’archivio del calciomercato Napoli.

Badiashile con la Francia

Ha giocato con le nazionali giovanili francesi dall’Under 16 all’Under 21, con 16 presenze nell’Under 21. Ha esordito con la nazionale maggiore il 23 settembre 2022, nel 2-0 all’Austria in Nations League, ed è stato convocato la prima volta a settembre 2022. Ha 2 presenze con i Bleus e nessun gol.

Domande frequenti

Quando è arrivato Badiashile al Napoli?

Il 22 agosto 2026, in prestito dal Chelsea.

Il Napoli può riscattare Badiashile?

Sì: c’è un diritto di riscatto, senza obbligo. Il Napoli non ha diffuso le cifre ufficiali.

Quando torna in campo Badiashile?

Dopo la lesione muscolare del 24 ottobre 2026 si stimava uno stop di circa sei settimane. Il 10 novembre svolgeva un programma personalizzato tra palestra e campo; non c’è una data ufficiale di rientro.