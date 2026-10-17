Venezia-Napoli, Lucca spreca e i tifosi non perdonano: social scatenati

Lucca ancora in difficoltà a Venezia: il centravanti del Napoli spreca l’assist di Giovane al 35′, sullo 0-0, mentre i tifosi azzurri sui social attaccano duramente l’errore.

Lucca, liscio in area e altro flop

L’azione nasce da un passaggio verticale di Spinazzola per Giovane, che sulla trequarti si invola e serve un passaggio orizzontale che taglia la linea difensiva del Venezia. Il pallone arriva a Lucca, che manca l’impatto. La conclusione non era facilissima, ma nemmeno difficile per un attaccante di Serie A. Il Venezia di Nicola tira un sospiro di sollievo, mentre il Napoli, guidato da Massimiliano Allegri, perde l’occasione più nitida della partita, che poteva sbloccare lo 0-0 prima dell’intervallo. Questo è un errore pesante, l’ennesimo.

Al minuto 54′, il giocatore è stato sostituito da Allegri, collezionando così definitivamente l’ennesimo flop del suo deludente inizio di stagione.

I commenti sui social dei tifosi del Napoli

Sui social i tifosi del Napoli reagiscono con toni duri. C’è chi collega l’errore al costo del giocatore di 35 milioni e parla di un errore assurdo. D’altro canto, ci sono anche tifosi che difendendono Lucca e chiedono all’ambiente di sostenerlo fino a quando continuerà a vestire la maglia azzurra. La maggior parte della piazza, comunque, sembra oramai stanca delle sue prestazioni deludenti. Per Allegri è sempre più un problema.