Lucca al Torino e Casadei al Napoli? Cairo monitora l’attaccante: le novità

Lorenzo Lucca finisce, di nuovo, nel mirino del Torino: Urbano Cairo monitora con attenzione la situazione dell’attaccante del Napoli.

Lucca e il Torino: l’interesse di Cairo non si ferma

Massimiliano Allegri si aspetta gol e prestazioni convincenti da Lucca. In caso contrario, a gennaio potrebbe anche essere ceduto. Il Torino sarebbe tra gli estimatori dell’attaccante.

Il club granata ha un calciatore gradito al Napoli, Cesare Casadei, che sarebbe già stato oggetto di un tentativo azzurro quando giocava al Chelsea. Il nome del centrocampista sarebbe tornato d’attualità per la mediana del Napoli come opzione.