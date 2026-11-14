Difensore centrale kosovaro di Pristina, classe 1994, è al Napoli dal 2020: la carriera stagione per stagione, i due scudetti e i numeri del campionato in corso.

Amir Rrahmani è un difensore centrale kosovaro del Napoli, dove gioca dal 2020. È nato a Pristina il 24 febbraio 1994 ed è alto 1,92 m. Con gli azzurri ha vinto due scudetti, quello del 2022-23 e quello del 2024-25, ed è stato il primo calciatore kosovaro a diventare campione d’Italia. In Serie A con il Napoli, fino alla scorsa stagione, ha 167 presenze e 13 gol. Il suo contratto scade il 30 giugno 2027.

Chi è Amir Rrahmani

Il nome completo è Amir Kadri Rrahmani. È nato a Pristina, in Kosovo, e ha cominciato nelle squadre giovanili della città, il Kosova e il Ramiz Sadiku. Da difensore ha un fisico imponente, è forte di testa e nella marcatura, e ha una buona gestione del pallone nella costruzione. In nazionale gioca per il Kosovo, con cui ha 66 presenze e 7 gol.

La carriera prima del Napoli

Ha cominciato a giocare tra i grandi nel Drenica, in Kosovo, e nel 2013 è passato al Partizani Tirana, in Albania, dove ha giocato due stagioni. Nel 2015 è andato in Croazia, all’RNK Spalato, e a metà della stagione 2016-17 è passato alla Lokomotiva Zagabria. Nel 2017 la Dinamo Zagabria lo ha preso per 1,6 milioni di euro e con la Dinamo ha vinto il campionato croato nel 2017-18 e nel 2018-19.

Nel 2019 è arrivato in Italia, all’Hellas Verona. In Serie A ha giocato 36 partite nel 2019-20, senza segnare. Il Napoli lo ha preso il 20 gennaio 2020, lasciandolo al Verona in prestito fino al 30 giugno 2020.

L’arrivo al Napoli

Rrahmani è entrato nella rosa azzurra dal 20 gennaio 2020 e ha esordito con la maglia del Napoli il 3 gennaio 2021, nel 4-1 sul campo del Cagliari, entrando all’87’. La cifra dell’operazione non risulta da un comunicato ufficiale. Nel 2020-21 ha giocato 16 partite di campionato e ha segnato un gol.

Dalla stagione successiva è diventato titolare. Nel 2021-22 ha giocato 33 partite di Serie A e ha segnato 4 gol, il suo massimo in campionato. Nel 2022-23 ha giocato 29 partite e ha vinto lo scudetto con Luciano Spalletti. Il secondo titolo è arrivato nel 2024-25, con Antonio Conte, in una stagione in cui ha giocato 38 partite di Serie A. In quell’anno ha segnato un gol e ha fatto 3 assist.

Le caratteristiche tecniche

Rrahmani è un difensore centrale alto e forte fisicamente. Ha una buona scelta di tempo negli interventi e nel gioco aereo, e gioca bene anche con i piedi quando la squadra costruisce da dietro. Alla Dinamo Zagabria ha giocato anche da terzino sinistro.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist nel campionato nazionale, da Transfermarkt. Sono escluse le giovanili. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2013-14 Partizani Tirana Kategoria Superiore 25 0 0 2014-15 Partizani Tirana Kategoria Superiore 34 3 0 2015-16 RNK Spalato HNL 34 1 1 2016-17 RNK Spalato HNL 7 0 0 2016-17 Lokomotiva Zagabria HNL 28 1 1 2017-18 Dinamo Zagabria HNL 25 1 2 2018-19 Dinamo Zagabria HNL 15 3 1 2019-20 Hellas Verona Serie A 36 0 1 2020-21 Napoli Serie A 16 1 1 2021-22 Napoli Serie A 33 4 0 2022-23 Napoli Serie A 29 2 1 2023-24 Napoli Serie A 30 3 0 2024-25 Napoli Serie A 38 1 3 2025-26 Napoli Serie A 21 2 1 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 10 0 1 Totale Napoli Serie A 177 13 7

Gli ultimi due anni

Nel 2025-26 Rrahmani ha giocato 21 partite di Serie A e ha segnato 2 gol, più 3 gare di Champions League, una di Coppa Italia e due di Supercoppa italiana, vinta dal Napoli a Riad il 22 dicembre 2025 contro il Bologna. Sono meno presenze in campionato di ogni stagione dal 2021-22 in poi.

Nella stagione in corso, con Massimiliano Allegri in panchina, è stato impiegato con regolarità, e il box qui sotto riporta i numeri aggiornati. A fine ottobre un’influenza ha complicato la preparazione di Juventus-Napoli, ma è stato convocato. Il suo contratto scade il 30 giugno 2027 e il club ha un’opzione per la stagione 2027-28, secondo il comunicato del 2023. Al momento non risulta un annuncio ufficiale di rinnovo.

Statistiche Serie A 2026/27

10 Presenze

0 Gol

1 Assist

Entrato dalla panchina 1 volte

Tiri (in porta) 9 (1)

Falli commessi / subiti 11 / 7

Ammonizioni / espulsioni 1 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

La rosa completa è nella pagina dedicata alla rosa del Napoli 2026/27; per le notizie sul suo futuro c’è l’archivio del calciomercato Napoli.

Rrahmani con il Kosovo

Ha esordito con il Kosovo il 25 maggio 2014 contro il Senegal ed è il capitano della nazionale dal 2019. L’11 settembre 2026 ha annunciato su Instagram l’addio alla nazionale, dicendo che non ne farà più parte finché la federazione kosovara resterà guidata dagli attuali dirigenti.

Domande frequenti

Quando è arrivato Rrahmani al Napoli?

Il Napoli lo ha preso il 20 gennaio 2020 dall’Hellas Verona e lo ha lasciato in prestito al Verona fino al 30 giugno 2020. Dal 2020-21 gioca in azzurro.

Quanti scudetti ha vinto Rrahmani?

Due, con il Napoli: quello del 2022-23, con Luciano Spalletti, e quello del 2024-25, con Antonio Conte.

Fino a quando ha il contratto?

Fino al 30 giugno 2027, con un’opzione per il 2027-28. Non risulta un annuncio ufficiale di rinnovo.