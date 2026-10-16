Napoli-Venezia: Beukema può partire dal 1′, cosa filtra per la difesa

Per Napoli-Venezia, Allegri cambia diversi uomini dopo la sconfitta in Champions contro il Villarreal, con Beukema e Lucca verso la titolarità.

Napoli-Venezia, le probabili

Allegri dovrebbe confermare il modulo visto nelle ultime due partite, contro Frosinone e Villarreal, cambiando però gli interpreti. In porta dovrebbe tornare Alex Meret.

In difesa sono avanti Beukema, Rrahmani e Badiashile. Rrahmani e Badiashile sono verso la conferma, mentre Beukema dovrebbe giocare come braccetto di destra: per l’olandese sarebbe la prima presenza stagionale.

A centrocampo Kevin De Bruyne potrebbe riposare, con Gilmour e Lobotka in mediana. Sulle fasce Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra. Sulla trequarti sono indicati Giovane e McTominay, con Lorenzo Lucca unica punta; Hojlund potrebbe partire dalla panchina.

PROBABILE FORMAZIONE: Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; McTominay, Giovane; Lucca.